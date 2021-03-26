Богота, , 05:56 — REGNUM Национальный институт по надзору за продуктами питания и лекарствами Колумбии выдал разрешение на экстренное применение в стране вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 компании Janssen (принадлежащей американской Johnson & Johnson). Об этом глава регулятора Хулио Сесар Алдана 25 марта заявил в ходе выступления, которое транслировалось на странице администрации президента Колумбии в социальной сети Twitter.

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«Говоря о вакцине компании Janssen, сегодня мы выдали разрешение на её экстренное использование», — сказал Алдана.

Напомним, что 12 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла американскую вакцину Johnson & Johnson от COVID-19 в список рекомендуемых для экстренного использования. 24 марта компания Janssen направила запрос о регистрации вакцины от коронавируса в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa).

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Колумбии выявили почти шесть тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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