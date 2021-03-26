Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Комитеты палаты представителей Конгресса США запросили у федеральных агентств документы по беспорядкам 6 января в Вашингтоне, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, в число документов входят записи Исполнительного офиса президента США, офиса вице-президента страны, а также документы коллегии выборщиков. Также конгрессменов интересуют сведения о событиях, происходивших до штурма Капитолия и во время него.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта жители США потребовали у властей Вашингтона снести ограду вокруг Капитолия, установленную после событий 6 января. Горожане жаловались, что из-за ограждения они не могут гулять по привычным местам.