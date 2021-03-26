Сургут, Югра, , 05:35 — REGNUM В Сургуте более чем в десятке дачных кооперативов в 2021 году планомерно модернизируют систему электроснабжения. Это решит проблему отключения света и низкого напряжения в домах садоводов, сообщает «СургутИнформ — ТВ».

Отмечается, что ранее реконструкция системы электроснабжения в сургутских СНТ велась хаотично. Меж тем во всех дачных кооперативах схожие проблемы — электросетям около 40−50 лет и многие из них находятся в аварийном состоянии.

Две сетевые компании «Сургутские городские электрические сети» и «ЮТЭК-региональные сети» планируют заменить ветхие сети, установить дополнительные подстанции и приборы учёта электроэнергии для каждого потребителя. Мероприятия проводятся после многочисленных жалоб сургутских дачников, среди которых есть и те, кто проживает в садовых товариществах круглый год.