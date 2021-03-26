Москва, , 05:33 — REGNUM В пятницу, 26 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха — +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 27 марта в Москве облачно с прояснениями, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — 0… +2 °C.

Ветер северо-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +3… +8 °C днём и −2… +3 °C ночью.

В субботу, 27 марта, днём в столице ожидается +6… +8 °C, облачно с прояснениями, без осадков. По области +3… +8 °C. Ночью в регионе ожидается −5… −0 °C, переменная облачность, без осадков, местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении ближайших пяти дней на всей европейской части России значения температуры воздуха будут примерно одинаковыми.

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