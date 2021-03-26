Тюмень, , 05:13 — REGNUM В Тюмени осуждён местный житель по шести эпизодам мошенничества с недвижимостью на сумму свыше 23 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда областного центра.

Тюменец с 2018 года входил в доверие к гражданам, незаконно переоформлял объекты недвижимости на свое имя и перепродавал. Во время рассмотрения уголовного дела он пытался скрыться, был объявлен в розыск и найден в Тобольске.

Суд приговорил его по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в 700 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму 23,89 млн рублей.