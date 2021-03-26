Сеул, , 05:03 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 494 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 471 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за рубежа. Центр выразил обеспокоенность ростом заболеваемости COVID-19 в Южной Корее. По его данным, уже третий день подряд в стране выявляют более 400 инфицированных ежедневно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 100 276. Также за минувшие сутки в стране скончались еще семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1716 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи решило продлить ограничительные меры в стране еще на две недели из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Предполагается, что ограничения позволят достигнуть перелома в борьбе с COVID-19.

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