Тюмень, , 04:51 — REGNUM В Тюмени после проверок Счётной палаты города предприятиям придётся вернуть в казну 4,3 млн рублей. О результате работы контрольного органа за 2020 год отчитался председатель палаты Владимир Казанцев.

Всего городской Счётной палатой было проведено в 2020 году 32 контрольных и 64 экспертно-аналитических мероприятия на 59 муниципальных объектах. В бюджет Тюмени уже вернулись 3,8 млн рублей.

Большинство финансовых нарушений, по словам Владимира Казанцева, зафиксировано в бухгалтерском учёте. Неправомерное использование бюджетных средств отмечается при ремонтно-строительных работах, командировочных расходах и оплатах услуг.

По итогам работы Счётной палаты Тюмени должностным лицам вынесено 30 дисциплинарных взысканий, а также устранены нарушения в бюджетном учёте на 16,5 млн рублей.