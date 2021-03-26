Мехико, , 04:38 — REGNUM В Мексике с начала пандемии скончались более 200 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил главный эпидемиолог республики Хосе Луис Аломия в ходе пресс-конференции.

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В частности, за минувшие сутки на мексиканской территории умерли 584 человека с COVID-19. Таким образом, общее число жертв осложнений, вызванных новым коронавирусом, в Мексике достигло 202 211 человек.

Аломия добавил, что всего в стране выявили около 2,41 млн носителей SARS-CoV-2. Уже смогли выздороветь и выписаться из больниц 1,752 млн пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта олимпийскую сборную Мексики начали прививать против коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Спортсмены направятся в Токио для участия в летних Олимпийских играх.