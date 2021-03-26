Тегеран, , 08:09 — REGNUM 25 марта министр торговли Китая заявил, что несмотря на предупреждения и угрозы США, страна продолжит защищать свои нефтяные соглашения с Ираном и отстаивать общие интересы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр торговли Китая Гао Фэн объявил, что его страна работает над сохранением нефтяной сделки с Исламской Республикой Иран и защитой законных интересов китайско-иранских отношений.

Фэн также выступил в поддержку двусторонних связей между Пекином и Тегераном, заявив, что его министерство не получало никаких предупреждений о нефтяных санкциях США от администрации Джо Байдена.

Напомним, что в 2019 году администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела санкции против китайской государственной компании и нескольких нефтяных танкеров за содействие нефтяным обменам с Ираном и нарушение американских санкций.