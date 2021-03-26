Тегеран, , 08:15 — REGNUM 25 марта министр промышленности, шахт и торговли Ирана заявил, что промышленность страны выросла на 7−7,5% за время пандемии COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Али-Реза Разм Хоссейни заявил, что на протяжении последних 11 лет Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи выдвигает лозунг на каждый предстоящий год, при этом лозунгом на текущий год стало «производство: поддержка и устранение барьеров», что демонстрирует стратегию Ирана по увеличению производства и процветанию экономики.

Отметив, что Иран выдает разрешение на производство в промышленных городах за один день, Разм-Хоссейни подчеркнул, что у Ирана есть многочисленные планы по поддержке производства, предоставлению банковских кредитов и облегчению выдачи разрешений.

Он также сообщил, что Иран сейчас является экспортером медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких, тогда как в прошлом году страна переживала проблемы с удовлетворением собственных потребностей.