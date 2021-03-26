Тегеран, , 08:17 — REGNUM 25 марта спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что введение правительством США односторонних санкций в отношении Исламской Республики и некоторых других стран мира является наглядным примером экономического терроризма. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Не дав палестинцам возможности получить доступ к вакцине от COVID-19, Израиль перешел черту экономического терроризма, совершив преступление против человечности», — заявил Калибаф, выступая онлайн на четвертой конференции по борьбе с терроризмом и укреплению региональных связей шести стран, которая прошла в Анталье.

По словам иранского чиновника, пандемия COVID-19, как один из новых вызовов, подготовила подходящие условия для распространения терроризма и насильственного экстремизма.

«Природа вируса COVID-19 не отличается от терроризма», — сказал спикер парламента, отметив, что оба явления приводят к гибели невинных людей независимо от границ. «Христиане, мусульмане, старики и молодые, мужчины и женщины — все уязвимы перед терроризмом», — заключил Калибаф.

В совещании приняли участие делегации из Ирана, России, Китая, Афганистана, Ирака и Пакистана. Встреча проходит в условиях, когда регион и мир сталкиваются с многочисленными политическими, экономическими вызовами и кризисами в области безопасности.