Тегеран, , 08:22 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что экспорт большей части сырой нефти будет осуществляться с терминалов Персидского и Оманского заливов в текущем иранском году, начавшемся 20 марта 2021 года. Об этом 25 марта сообщило иранское агентство IRNA.

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Президент выступил с речью на церемонии запуска 39 национальных проектов в торгово-экономических зонах страны. Он отметил, что открытие проектов приведет к дальнейшему развитию свободных экономических зон и росту национального производства.

Указывая на лозунг, выдвинутый Верховным лидером Исламской революции на новый иранский год (Производство: поддержка и устранение барьеров), президент заявил, что правительство продолжит наращивать производство для достижения ключевых целей страны.

Рухани назвал нефтепровод Гурех-Джаск, по которому будет транспортироваться основная часть иранской нефти через южные территориальные воды, гигантским проектом в истории Ирана.

«1000-километровый нефтепровод увеличивает пропускную способность транспортировки нефти на юге Ирана до миллиона баррелей в день», — заявил министр нефти Биджан Зангане в июне 2020 года.