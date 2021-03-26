Тегеран, , 08:25 — REGNUM 25 марта президент Ирана Хасан Рухани в режиме видеоконференции торжественно открыл 39 национальных проектов в торгово-экономических зоны трех провинций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Запуск проектов состоялся в провинциях Хормозган и Восточный Азербайджан на юге и северо-западе Ирана, а также в провинции Кум, расположенной в 140 км от Тегерана. Указывая на огромные инвестиции, вложенные в соответствующие проекты, иранский президент выразил надежду, что правительство прилагает все усилия в деле поддержания национальной экономики, а также создания новых рабочих мест и ликвидации безработицы.

За последние месяцы иранское правительство приступило к реализации ряда проектов по всей стране в соответствии с лозунгом Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи о «резком скачке производства», выдвинутым на прошедший иранский год (завершился 19 марта 2021 года).