Сеул, , 04:27 — REGNUM Власти Южной Кореи продлят ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, еще на две недели, заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн в ходе оперативного совещания.

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«Правительство продлит действующие ограничения на собрания более пяти человек и правила социального дистанцирования еще на две недели», — заявил он.

Отмечается, что ограничения продлеваются по причине того, что в республике не удается значительно снизить показатели по заболеваемости коронавирусной инфекции. Ожидается, что действие ограничительных мер позволит достигнуть перелома в борьбе с COVID-19.