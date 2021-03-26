Тегеран, , 08:37 — REGNUM 25 марта посол Ирана в Пекине Мохаммад Кешаварзаде объявил, что министр иностранных дел Китая Ван И должен прибыть в Исламскую Республику в течение ближайших двух дней. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Кешаварзаде сделал такие замечания в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что связи Тегерана и Пекина носят стратегический характер, выразив надежду, что поездка главы МИД Китайской Народной Республики откроет новую главу в отношениях двух стран.

Далее посол подчеркнул, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его китайский коллега являются друзьями, регулярно осуществляющими обмен мнениями по различным вопросам.

Ван И начал свое региональное турне с 24 марта. Министр иностранных дел Китая планирует посетить Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Оман.