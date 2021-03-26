Тюмень, , 04:25 — REGNUM В Тюменской области в пяти сельских округах введён карантин по бешенству животных. Об этом сообщает правительство региона.

Ограничения действуют в течение 60 дней с 22 марта в Муллашинском, с 23 марта — в Абалакском, Зоновском, Менжинском и Андреевском сельских образованиях.

На этих территориях животных нельзя лечить, перемещать, перегруппировывать, также запрещено охотиться. В вышеуказанных сельских поселениях запрещено проведение ярмарок и выставок, говорится в постановлении, подписанном губернатором Тюменской области Александром Моором.