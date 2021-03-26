Тегеран, , 08:50 — REGNUM 25 марта глава Организации морской промышленности министерства обороны Ирана контр-адмирал Амир Растегари объявил о запуске промышленного комплекса по проектированию и изготовлению симуляторов судов, выпускаемых национальными конструкторами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иран производит имитационные системы для всех видов судов, производимых в стране», — рассказал Растегари журналистам IRNA в эксклюзивном интервью. По словам военного чиновника, оборонная промышленность является одним из столпов самодостаточности в эпоху санкций.

В своем выступлении Растегари высоко оценил усилия национальных экспертов, а также их навыки и опыт в обеспечении страны надлежащей военной техникой и программным обеспечением.

Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами отметил роль иранских ученых из числа коренных народов, которые помогли сократить зависимость от импорта из зарубежных стран.

«Сегодня мы можем сказать, что Иран добился самодостаточности, являющейся фундаментом экономического независимости», — сказал генерал Хатами.