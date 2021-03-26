Тегеран, , 08:51 — REGNUM Посол Ирана в Испании Хасан Кашкави выразил удивление по поводу того, что, с одной стороны, продлён срок полномочий докладчика ООН по правам человека в Исламской Республике, а с другой стороны, прокурор Международного суда поддерживает применение санкций США против Ирана. Об этом 25 марта сообщило иранское агентство IRNA.

Кашкави, выступавший на заседании Испанского центра перспективных исследований национальной безопасности в присутствии официальных лиц Испании и других европейских стран, подробно остановился на внешней политике Исламской Республики Иран по вопросам прав человека, Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) и региональных проблемах, а также ответил на ряд вопросов.

Иранский представитель заявил, что претензии по вопросу о правах человека обычно выдвигаются против стран в ходе войн или после них, где имеют место случаи посягательств против существования человека.

«Например, если право народа на получение медицинских услуг, в частности во время пандемии, будет нарушено во время войны или из-за санкций, то говорить о нарушении других прав человека будет совершенно бессмысленно», — подчеркнул Кашкави.

Он также подверг резкой критике тот факт, что западные страны выпустили резолюцию по правам человека против Ирана и продлили срок полномочий докладчика ООН в то время, когда прокурор Международного суда поддержал продление санкций США администрацией Байдена.