Тегеран, , 08:47 — REGNUM 25 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи прокомментировал заявление госсекретаря США, отметив: «Несправедливо наложенные американские санкции против иранского народа обречены на провал». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Раванчи сделал это замечание на пресс-конференции в ответ на высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена в Брюсселе. «Американцы утверждают, что мяч находится на стороне Ирана, при этом спустя два месяца новая американская администрация продолжает нарушать как СВПД, так и резолюцию 2231 СБ ООН», — отметил он.

Иранский представитель подчеркнул, что американский президент Джо Байден, ранее признавший, что политика максимального давления Трампа потерпела поражение, все еще следует ей. Раванчи вновь подтвердил, что несправедливые санкции против иранского народа никуда не приведут США.

Американский госсекретарь ранее заявил, что Вашингтон готов к политическим переговорам, однако Иран до сих пор не выбрал данный путь, поэтому «мяч фактически находится на иранской стороне».