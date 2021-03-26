Тегеран, , 08:08 — REGNUM 25 марта представитель иранской провинции Чабахар по туризму заявил, что за шесть дней свободную зону посетили семь тысяч туристов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Аднан Хоссейни рассказал журналистам IRNA, что к празднованию иранского Нового года (наступил 20 марта) было запланировано несколько фестивалей и выставок, которые пройдут в течение последующих 13 дней.

В настоящий момент иранский порт находится в желтой зоне по уровню заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19). В связи с этим Хоссейни призвал людей отложить поездки на другое время.

Далее он отметил, что Чабахар готов тепло встретить любого туриста, желающего посетить провинцию. Однако, по его словам, с учётом текущих условий всем посетителям необходимо соблюдать масочный режим в соответствии с медицинскими протоколами.

Помимо своего важного стратегического положения, Чабахар обладает прекрасными достопримечательностями. Порт расположен на юге Ирана, к северу от Оманского залива.