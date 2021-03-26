Тегеран, , 08:07 — REGNUM Иранский фотограф Мохаммад Савари родом из юго-западной провинции Хузестан получил главный приз по итогам Катарского международного фестиваля фотографии имени Шейха Сауда Але-Тани. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 марта.

Согласно сообщению IRNA, фотография Савари под названием «Дочь облака», посвященная жертвам наводнения в Хузестане, была выбрана в качестве лучшего снимка в рамках данного фестиваля. Иранец получил золотую медаль и почетную грамоту, а также был приглашен принять участие в Катарской фотовыставке в Дохе.

Савари является почетным фотографом журнала National Geographic. В 2017 году иранец был награждён второй премией и почетной грамотой по итогам конкурса Xposure в ОАЭ, в том же году его снимки принесли фотографу главный приз Конкурса фотографии в Магрибе (Марокко).

В 2015 году он стал лауреатом премии журнала Smithsonian magazine, а в 2017 году занял 1-е место на голландском фестивале Chiz Photography.