Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Координацию по различным вопросам, в том числе по шагам в адрес России и Китая, договорились осуществлять президент США Джо Байден и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе американской администрации.

Стороны также затронули темы развития энергетической безопасности, борьбы с климатическими изменениями, восстановления экономики и ситуации вокруг Западных Балкан. Байден заявил, что он надеется на стабильность в Восточном Средиземноморье.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля глава МИД Греции Никос Дендиас и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили развитие стратегического сотрудничества между двумя странами. Особое внимание было уделено вопросам в оборонной сфере и в области энергетической безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы Госдепа США и МИД Греции обсудили стратегическое сотрудничество