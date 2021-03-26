Нью-Йорк, США, , 04:27 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США во второй половине торгов 25 марта переломили наметившийся в начале тренд на снижение, и завершили день ростом.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones поднялся на 199,42 пункта (0,62%), до уровня 32 619,48 пункта. S&P 500 также прибавил, но немного меньше — 20,38 пункта (0,52%), поднявшись до уровня 3909,52 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 15,79 пункта (0,12%), до уровня 12 977,68 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,27, до уровня $58,56 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 24 марта продолжили снижение. Его лидером вновь является Nasdaq, потерявший 2,01%.

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