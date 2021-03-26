Пекин, , 04:11 — REGNUM Китай опубликовал план по стимулированию новых видов потребления и защите прав и интересов тех, кто занят в новых бизнес-моделях, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

План, изданный Национальной комиссией по развитию и реформам вместе в 27 другими правительственными ведомствами, требует новой политики обеспечения базового уровня прав и льгот для работников в области заработной платы, рабочего времени, безопасности на рабочем месте и социального страхования.

Согласно плану, услуги по трудоустройству и социальному страхованию должны предоставляться в режиме онлайн для работников, занятых на гибких рабочих местах.

Будут предприняты усилия по стимулированию новых бизнес-моделей в отрасли розничных продаж, говорится в документе, призывающем к развитию бесконтактных покупок, цифровых сетей магазинов и экономики потокового вещания.

План настоятельно призывает к развитию сектора «Интернет плюс здравоохранение». В нем говорится, что будут установлены новые правила регулирования онлайн-медицинских услуг и онлайн-больниц. Цифровые отрасли культуры и туризма будут и далее развиваться, а онлайн-образование будет развиваться упорядоченным образом, в соответствии с планом.

План также предусматривает улучшение оборота сельскохозяйственной продукции, активизацию строительства информационной инфраструктуры нового поколения, ускорение внедрения новой техники с новыми технологиями, совершенствование разработки и обучения новым профессиям, усиление бюджетной поддержки новых видов потребления.