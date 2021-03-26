Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Вакцинацию от коронавирусной инфекции должны пройти к концу апреля 200 млн жителей США. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 25 марта на пресс-конференции.

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По словам американского лидера, достижение этого показателя является второй целью к окончанию 100 дней с начала его президентства. Глава государства также надеется, что к этому сроку в стране откроются большинство школ.

Ранее Джо Байден заявил, что целью первых 100 дней его президентства является вакцинация от COVID-19 ста миллионов жителей США.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта глава Белого дома заявил, что к концу мая 2021 года у США должно быть накоплено 600 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции, что позволит привить все население страны.

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