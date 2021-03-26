Хьюстон, США, , 03:56 — REGNUM Число умерших в результате стихийных бедствий в американском штате Техас, вызванных снежным штормом в феврале, выросло до 111 человек, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В отчете ведомства говорится, что большая часть погибших в период с 11 февраля по 5 марта скончались от гипотермии. Также некоторые жители скончались в результате отравления угарным газом, хронических болезней, обвалов, пожаров, отказа медицинского оборудования, недостатка кислорода и дорожно-транспортных происшествий.

При этом не исключается, что число жертв может вырасти и в дальнейшем. Департамент продолжает расследование причин смертей в период, когда Техас находился без электричества. Отмечается, что в первом отчете ведомства значилось лишь 57 погибших в результате снежного шторма.