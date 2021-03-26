Буэнос-Айрес, , 04:27 — REGNUM Аргентина из-за угрозы коронавируса с 27 марта приостанавливает пассажирское авиасообщение со своими соседями по континенту Бразилией и Чили, а также Мексикой. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба правительства страны.

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«Начиная с субботы приостанавливаются рейсы из Чили, Бразилии и Мексики», — говорится в сообщении.

Также власти Аргентины ужесточили правила для всех тех, кому сохраняется возможность прилёта в страну. Теперь они будут обязаны сдавать тест на новую коронавирусную инфекцию не только перед вылетом и сразу по прибытии, но и через неделю нахождения в Аргентине. Все возвращающиеся из-за границы обязаны десять дней соблюдать карантин.

Напомним, что Аргентина имеет с Чили и Мексикой сухопутную границу. Прямое сообщение с Мексикой или Великобританией, с которой авиасообщение было приостановлено ранее возможно только по воздуху или морским путём.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минздрава Аргентины, за прошедшие сутки в стране выявили 8300 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее их число с начала пандемии достигло 2 269 877. Также за 24 марта в республике скончались 123 пациента с COVID-19 (с начала пандемии — 54 946 человек).

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