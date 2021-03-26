Пекин, , 03:46 — REGNUM Некоторые международные бренды и организации должны прекратить необоснованный отказ от хлопка, произведенного в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, заявил 25 марта Китайский Национальный совет по текстилю и одежде (CNTAC).

CNTAC заявил, что выступает против любых шагов, которые стигматизируют синьцзянский хлопок, качество которого было признано во всем мире. Он призвал эти бренды и организации уважать официальную позицию китайских компаний и потребителей и немедленно отказаться от своего неправильного поведения.

Китай обладает крупнейшей в мире и наиболее полной текстильной и швейной промышленностью и потребительским рынком, и он открыт для всего мира, говорится в заявлении CNTAC.

CNTAC будет продолжать поддерживать производство синьцзянского хлопка и содействовать развитию текстильной и швейной промышленности Синьцзяна, говорится в заявлении.

Напомним, что уже целый ряд мировых брендов одежды вроде Nike и H&M отказались от приобретения китайского хлопка, выращиваемого в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны потому, что якобы для его производства используется «рабский труд подвергнутых геноциду уйгуров». Таким образом данные бренды присоединились к кампании травли Китая, запущенной США и их союзниками.