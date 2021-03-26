Бразилиа, , 03:37 — REGNUM Полиция Бразилии проверяет факты незаконной подпольной вакцинации против коронавирусной инфекции, в которой принимали участие политики и представители бизнес-сообщества штата Минас-Жерайс, сообщает портал G1.

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Поводом для проверки послужила публикация в журнале Piaui. Издание сообщило, что около 50 предпринимателей и политиков прошли вакцинацию вне очереди. При этом один из бывших бразильских сенаторов Клезиу Андраде подтвердил свое участие в этой незаконной процедуре. Отмечалось, что для прохождения вакцинации люди платили по 600 реалов (около $90) за две дозы препарата.

Если в ходе проверки подтвердятся факты проведения подпольной вакцинации, ее участников и организаторов могут обвинить в контрабанде и нелегальном использовании препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Бразилии создали специальный комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией. К этому времени в стране уже выявили более 12,2 млн инфицированных. Еще более 300 тыс. человек умерли от осложнений COVID-19.

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