Эр-Рияд, , 03:35 — REGNUM Пожар на нефтяном терминале в городе Джизан на юге Саудовской Аравии вспыхнул после попадания снаряда, 26 марта сообщает агентство SPA.

По информации агентства, загорелся один из резервуаров терминала. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Власти Саудовской Аравии осудили атаку на предприятие, назвав ее «трусливой диверсией» против жизненно важных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Al Arabiya передал информацию о том, что комплексы ПВО Саудовской Аравии перехватили семь беспилотников (БПЛА) со взрывчаткой, которые были выпущены сторонниками хуситского движения «Ансар Аллах» в сторону двух саудовских университетов.

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