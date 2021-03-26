Пекин, , 03:27 — REGNUM Китай объявил, что будет поощрять предпринимательство среди ключевых групп населения для увеличения занятости, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Сосредоточив внимание на таких группах, таких как выпускники университетов и трудовые мигранты, страна рассчитывает создать в этом году более 1,1 млн рабочих мест в своих демонстрационных зонах для предпринимательства, говорится в циркуляре, совместно выпущенном шестью правительственными ведомствами, включая Национальную комиссию по развитию и реформам.

В этих демонстрационных зонах участвуют предприятия, университеты и научно-исследовательские институты по всей стране, говорится в циркуляре. Соответственно, усилия будут сосредоточены на раскрытии предпринимательского потенциала в секторах социальных услуг, таких как онлайн-образование, дистанционное здравоохранение, «умная» помощь пожилым людям и так далее.

Уделяя приоритетное внимание предпринимательству и трудоустройству выпускников университетов, страна будет продолжать укреплять ориентированное на занятость сотрудничество между университетами и компаниями и оказывать лучшую поддержку предпринимательским программам, говорится в циркуляре.