Великий Новгород, , 03:27 — REGNUM Химический завод из Новгородской области получил банкротный иск от налогового органа. Арбитраж региона пока претензии не принял, оставив заявление к ООО «Окуловский химический завод» без движения до 16 апреля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иск от межрегиональной инспекции ФНС по централизованной обработке данных №3 был подан 23 марта 2021 года. В качестве обоснования была заявлена задолженность в размере 2 769 306 887,77 рубля. В этот же день от истца поступило ходатайство об утверждении арбитражного управляющего и включении требований в реестр кредиторов. 25 марта судья Иванова оставила иск без движения.

По данным ЕГРЮЛ, химический завод учрежден в феврале 2013 года в рабочем посёлке Угловка Окуловского района Новгородской области. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей, среднесписочная численность работников на 2020 год — порядка 30 человек. Директор — Сергей Луговой, владелец — Владимир Иванов.

Предприятие в 2021 году фигурировало в качестве соответчика как минимум в семи финансовых исках налогового органа. Они пока не рассмотрены, потому сумма заявленного долга может ещё вырасти. По ряду дел надзорный орган оспаривает некие соглашения о поставках.