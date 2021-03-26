Пекин, , 03:36 — REGNUM Китай ввёл ответные санкции в отношении девяти граждан и четырёх юридических лиц из Великобритании, которых обвинил во «лжи и дезинформации» в связи с санкциями Лондона, введёнными из-за якобы имевшихся нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Об этом со ссылкой на МИД КНР 26 марта сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что гражданам и организациям Китая запрещается иметь дела с юридическими и физическими лицами из санкционного списка. Включённым в него организациям и гражданам Великобритании, а также членам их семей также запрещается въезд на территорию КНР.

Напомним, 21 марта в отношении ряда китайских чиновников и одной организации, западные страны — США, Великобритания, Канада и страны ЕС — ввели санкции за причастность к нарушениям прав уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В ответ Китай объявил о санкциях против десяти физических и четырёх юридических лиц Евросоюза за то, что они нанесли серьёзный ущерб суверенитету и интересам Китая и злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Великобритании в Пекине Кэролайн Уилсон была вызвана 23 марта в МИД КНР, где ей выразили протест по поводу введения Лондоном санкций в отношении Китая за якобы имевшиеся нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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