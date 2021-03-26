Москва, , 03:18 — REGNUM Глупым является высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова по поводу опасности «заигрываний» украинских политиков с Россией. Об этом 25 марта написал в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По мнению сенатора, украинский чиновник ведет себя, как и его предшественник — Александр Турчинов.

«Секретарь СНБО Украины очень хочет быть таким, как его предшественник Турчинов: жестким и крутым. Получается неумно. В этом он на Турчинова похож», — отметил парламентарий.

Пушков напомнил о недавних действиях Киева по отношению к Москве и пояснил, в чем состоит реальная угроза для Украины.

«Сразу после объявления новых санкций против России он заявляет о том, что заигрывания с Москвой плохо закончатся для Украины. Какие «заигрывания»? О чем он толкует, о чем думает? Все о войне? Вот она точно плохо закончится для Украины», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Алексей Данилов заявил, что главной задачей России якобы является это уничтожение Украины как государства. Секретарь СНБО призвал «постоянно ставить на место» тех украинских политиков, которые продолжают «заигрывать» с РФ.

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