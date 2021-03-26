Шанхай, Китай, , 03:15 — REGNUM Новый банк развития БРИКС объявил о выпуске облигаций на сумму 5 млрд юаней (около $765 млн) на китайском межбанковском рынке облигаций со сроком погашения три года, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Вырученные от облигаций средства пойдут на финансирование Чрезвычайного программного кредита Китаю в размере 7 млрд юаней для поддержки его экономического восстановления после COVID-19.

«Наша стратегическая цель — мобилизовать средства на те проекты, которые приносят положительные экономические, социальные и экологические выгоды обществу, а также ликвидировать дефицит финансирования для достижения Целей устойчивого развития», — заявил вице-президент и финансовый директор банка Лесли Маасдорп.

Новый банк развития БРИК со штаб-квартирой в Шанхае был создан Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой. Банк официально открылся в июле 2015 года.