Лхаса, Китай, , 03:11 — REGNUM В столице Тибетского автономного района юго-западного Китая Лхасе было начато или возобновлено в общей сложности 107 крупных проектов, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Эти проекты суммарным объемом инвестиций в 25,53 млрд юаней (около $3,91 млрд) охватывают сферы промышленного развития, реконструкции старых общин и инфраструктуры, а также другие области в районе города Ченгуань, сообщила местная комиссия по развитию и реформам.

Ожидается, что эти проекты создадут более 4000 рабочих мест для местных фермеров и скотоводов, а общий годовой доход увеличится на 180 млн юаней, отметили в комиссии.