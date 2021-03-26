Москва, 26 марта, 2021, 03:10 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил многомиллионный иск МЧС России к поставщику спецтехники по госконтракту. С компании «Вира» решением суда было взыскано более 13 млн рублей. Решение судьи Анушкиной может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В пользу МЧС РФ с ООО «Вира» взыскан долг в размере 11 808 931,05 рубля, проценты за пользовании чужими деньгами — 1 657 035,06 рубля и неустойка — 295 551,3 рубля. Истец запрашивал большую сумму — около 15,7 млн рублей.

В доход федерального бюджета ответчик также должен внести госпошлину — 91 808 рублей.

Напомним, «Вира» выступало поставщиком свыше 170 госконтрактов, и по одному из договоров с МЧС России должно было поставить многоцелевой снегоболотоход. Из-за нарушения условий контракта ранее с поставщика были взысканы почти 12 млн рублей неотработанного аванса.