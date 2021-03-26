Пекин, , 03:03 — REGNUM Переговорные департаменты Китая и Евросоюза проводят необходимую юридическую экспертизу инвестиционного соглашения между Китаем и ЕС, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

По данным министерства коммерции Китая, инвестиционный договор отвечает интересам обеих сторон и принесет пользу всему миру, заявил на брифинге пресс-секретарь министерства Гао Фэн.

После 35 раундов переговоров, на которые ушло семь лет, Китай и ЕС завершили переговоры по инвестиционному соглашению в конце прошлого года.

Однако, недавние санкции Евросоюза против Китая в связи с так называемым «геноцидом уйгуров» и использованием «рабского труда» в Синьцзяне, а также ответными мерами Китая, соглашение находится под угрозой.