Шэньчжэнь, Китай, , 02:57 — REGNUM Ежедневный пассажиропоток международного аэропорта города Баоань Шэньчжэня в провинции Гуандун на юге Китая достиг допандемического пикового уровня, сообщило руководство аэропорта, передает 25 марта агентство Синьхуа.

С 1 по 21 марта среднесуточный пассажиропоток аэропорта составлял более 130 тыс. человек, а 19 марта значение превысило 150 тыс. человек, то есть пикового уровня до пандемии, отметили власти.

В новом летном сезоне, который стартует 28 марта, аэропорт планирует увеличить еженедельное количество рейсов до более чем 7300, что почти на три процентных пункта больше, чем в том же сезоне прошлого года.

Сектор гражданской авиации Китая продолжает демонстрировать признаки восстановления. Китайские аэропорты обслужили в общей сложности 231,7 тыс. исходящих рейсов в феврале, что на 127,98% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете, опубликованном китайским поставщиком данных о гражданской авиации VariFlight.

Все 13 крупных авиакомпаний сообщили об увеличении пропускной способности в прошлом месяце по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете.