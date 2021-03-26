Калининград, , 03:33 — REGNUM По факту крушения вертолёта Ка-32 регионального ГУ МЧС России в Калининградской области, привёдшего к гибели человека, возбуждено уголовное дело. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)».

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области, над акваторией Куршского залива в пяти километрах от береговой линии посёлка Головкино Полесского района, в воду упал вертолёт Ка-32 с сотрудниками ГУ МЧС России по региону. На его борту находились три члена экипажа, один из которых погиб, два других выжили.

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