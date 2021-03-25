Нижний Новгород, 26 марта, 2021, 02:55 — ИА Регнум. Решением судьи Московского арбитража Сорокина с генпроектировщика низконапорного нижегородского гидроузла, планы по строительству которого вызвали протесты жителей, была взыскана крупная неустойка. Самарскому ООО «Техтрансстрой» предстоит выплатить госзаказчику более 26,1 млн рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Взыскать с ООО «Техтрансстрой» (ИНН 6 312 066 262) в пользу ФБУ «Администрация Волжского бассейна» (ИНН 5 260 901 870) неустойку в размере 26 179 401 рубля 73 копеек», — отметил судья в результативной части вердикта.

Помимо этого, ответчик выплатит госпошлину — 153 897 рублей.

Напомним, в ноябре 2020 года самарская фирма проиграла другой спор, в котором пыталась оспорить односторонний разрыв госконтракта, заключенного в мае 2017 года. В другом деле уже госзаказчик гидроузла потребовал взыскать с ООО более 761 млн рублей.

Ранее власти Нижегородской области окрестили проект гидроузла единственной возможностью решить проблему с судоходством на участке Волги, назвав его альтернативой повышению уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки — 68 метров. Вопрос спорной стройки, против которой выступили нижегородцы и экологи, затрагивает интересы сразу трёх регионов, включая Марий Эл и Чувашию. Проект гидроузла оценили в 43 млрд рублей.