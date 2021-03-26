Берлин, , 02:47 — REGNUM Страны ЕС заинтересованы в том, чтобы производители вакцин от коронавирусной инфекции выполнили свои договорные обязательства по их выпуску. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель 25 марта в ходе пресс-конференции.

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Она отметила, что в Евросоюзе хотели бы избежать нарушений в поставках препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС планирует выйти на первое место в мире по выпуску вакцин от COVID-19 к лету 2021 года.

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