Сараево, , 06:30 — REGNUM Франция одобрила прибытие в Боснию и Герцеговину первых партий вакцин от коронавируса, доставленных в рамках механизма COVAX, в который она вложила более миллиарда евро. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

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«Вакцинация — это первый шаг к улучшению ситуации с пандемией, но мы не должны забывать о необходимом соблюдении основных мер: ношение маски при каждом удобном случае, поддержание социальной дистанции, регулярное мытье рук и другие меры предосторожности, которые мешают вирусу продолжать распространяться», — сообщили в посольстве Франции.

Напомним, программа ВОЗ COVAX —это разработанная организацией глобальная схема вакцинации от коронавируса людей в странах с низким и средним уровнем дохода. Цель проекта — доставить в эти страны к концу 2021 года не менее 2 миллиардов доз вакцины, чтобы охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране.