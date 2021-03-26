Сараево, , 04:27 — REGNUM 25 марта вечером в международный аэропорт Сараево, рейсом из Стамбула, прибыла вакцина от коронавируса компании AstraZeneca, купленная через механизм COVAX. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Была доставлена партия из 26.400 доз прививок. Вакцина сразу же по прибытии направляется конечным потребителям, соответствующим органам власти субъекта.

Сегодня утром была доставлена партия из 23.400 доз вакцины компании Pfizer/BioNTech. В итоге, в Боснию и Герцеговину прибыло всего 49.800 доз вакцин.

Программа ВОЗ COVAX— эторазработанная организацией глобальная схема вакцинации от коронавируса людей в странах с низким и средним уровнем дохода. Цель проекта — доставить в этистраны к концу 2021 года не менее 2 миллиардов доз вакцины, чтобы охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране.