Гуйян, Китай, , 02:27 — REGNUM Власти юго-западной китайской провинции Гуйчжоу после прихода весны начали активно продвигать местный туризм, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Провинция запустила 10 весенних туристических маршрутов для привлечения посетителей.

Основной тематикой «раскручиваемых» туристических мест стали цветы, чай, этнические традиции и культурное наследие региона, заявил представитель провинциального департамента культуры и туризма Ли Фан.

«Маршруты выстроены так, чтобы помочь туристам ощутить очарование гор, воды и культуры Гуйчжоу», — сказал Ли на церемонии запуска кампании по продвижению туризма.

Гуйчжоу стремится создать систему целостного туризм и намерена прилагать усилия для постоянного повышения качества своей туристической отрасли, добавил Ли.