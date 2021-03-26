Пекин, , 02:20 — REGNUM В период с 2016 по 2020 год Китай обработал почти 6,4 млн дел о правовой помощи, оказав юридическую поддержку более чем 8 млн человек, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

В общей сложности за 13-ю пятилетку (2016−2020) было пересмотрено 1,09 млн административных дел, сообщил замминистра юстиции КНР Сюн Сюаньго во время пресс-брифинга 25 марта.

За последние пять лет по всей стране было запущено в общей сложности 566 тыс. платформ государственных юридических услуг на деревенском, поселковом, уездном, городском и провинциальном уровнях, сказал Сюн, добавив, что за тот же период более 420 тыс. человек сдали квалификационный экзамен Китая на юриста.