Сараево, , 03:36 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич на пресс-конференции 25 марта заявил, что его поразила мягкая реакция западных союзников на, как он выразился, угрозы России. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Он отметил, что российский посол никогда бы не пренебрёг случаем озвучить позицию России. По его словам, это были инструкции из Москвы, так Россия проявляет твердую позицию. Это были угрозы, считает Комшич.

«Меня поразило небрежное отношение как Вашингтона, так и Брюсселя, я думаю, что они недооценивают эту ситуацию», — подчеркнул он.

Напомним, 19 марта посольство России предупредило Боснию и Герцеговину, что ее сближение с НАТО будет представлять собой «переход на другую сторону» в нынешнем российском противостоянии с Западом и акт враждебности по отношению к России, что обязательно приведет к последствиям.

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