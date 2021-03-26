Вашингтон, , 03:33 — REGNUM На Ближний Восток с рабочей поездкой 25 марта отправляется спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Целью визита является обсуждение вопросов мирного урегулирования в Йемене, а также сложившейся в этой стране гуманитарной ситуации.

В сообщении Госдепа отмечается, что Линдеркинг в ходе поездки проведёт встречи с «должностными лицами высокого ранга», которые планируется проводить «в координации со спецпосланником генсекретаря ООН по Йемену Мартином Гриффитсом». Посещение каких именно стран включено в план рабочей поездки Линдеркинга в сообщении не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта секретарь Штаба по правам человека судебной системы Ирана Али Бакери Кани раскритиковал заявления американских официальных лиц о предложенном Саудовской Аравией плане прекращения огня в Йемене. По его словам, американцам на деле необходимо доказать, «что этот план прекращения огня является не просто средством поддержки мясников йеменского народа».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Ирана: Тегеран поддержит мирный план по разрешению ситуации в Йемене