Пекин, , 02:16 — REGNUM Верховный народный суд Китая ввел свод новых правил присуждения компенсации за душевные страдания в делах о государственной компенсации, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Новые правила разъясняют различные виды психических травм и то, что представляют собой «серьезные последствия», в связи с которым необходимо присуждать компенсации различного уровня.

За психические травмы, повлекшие тяжкие последствия присуждается компенсация не более 50% от общего ущерба от телесных повреждений, в то время как лицам, страдающим от особо тяжких последствий, может быть присужден ущерб сверх 50% порога, говорится в сообщении суда.

Новые правила не меняют объем ущерба за психические страдания, относительного того, что предусмотрено в законе о государственной компенсации, сообщили в суде.