Вашингтон, , 02:14 — REGNUM Решение приговорить двух граждан Украины к тюремному заключению за незаконный ввоз и продажу на территории США поддельных лекарственных средств принял суд Южного округа штата Техас. Об этом 25 марта сообщается на сайте американского минюста.

Максим Ненадов и Владимир Николаенко были задержаны в 2019 году. Они занимались реализацией препаратов, применяемых для лечения рака и гепатита.

Преступники признали свою вину. Ненадов и Николаенко должны будут находиться в заключении 71 и 33 месяца соответственно. После отбывания наказания их должны депортировать из США.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля гражданин Украины Александр Мусиенко был осужден судом в США за организацию международной схемы по отмываю денег в интернете, с помощью которой были легализованы миллионы долларов. Его приговорили к 87 месяцам тюрьмы и обязали выплатить более $98,7 тыс. в качестве компенсации.

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